Benzinai | “Sullo sciopero stiamo decidendo” Si va verso un solo giorno di stop

E propriosciopero deisarà ora la magistratura a pronunciarsi: il Codacons ha infatti depositato l'annunciato esposto alla Procura della Repubblica di Roma per la possibile ...... secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della LeggeSciopero ...i prezzi della benzina con interventi sulle accise ma ha scaricato le responsabilità sui...

Sciopero dei benzinai, dove si può fare benzina WIRED Italia

Sciopero benzinai, gestori convocati al ministero - Attualità Agenzia ANSA

Da oggi inizia lo sciopero dei benzinai: dove fare carburante a Milano MilanoToday.it

Benzina e diesel, i gestori tirano dritto sullo sciopero. Ecco gli orari La Stampa

Benzina: nuovi rialzi La Prealpina

Napoli, 24 gen. (askanews) - Non tutti i benzinai hanno aderito allo sciopero di 48 ore indetto dalle sigle sindacali del settore che dovrebbe scattare in serata e durare fino a giovedì 26 gennaio ser ...Dopo essere stata annunciata 3 volte in pochi giorni la serrata dei benzinai che dovrebbe iniziare tra poche ore potrebbe saltare. “È un momento delicato, siamo in attesa tutti della determinazione di ...