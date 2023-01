Benzinai | si tratta fino all’ultimo secondo per scongiurate la serrata “Momento delicato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo essere stata annunciata 3 volte in pochi giorni ladeiche dovrebbe iniziare tra poche ore potrebbe saltare. “È un, siamo in attesa tutti della determinazione di tutte le federazioni”. Così fonti delle rappresentanze dei gestori, mentre è in corso l’incontro in videoconferenza al ministero delle Imprese e del made in Italy. Il ministro Adolfo Urso ha fatto delle proposte alle tre organizzazioni dei gestori per raggiungere un’intesa. In assenza di un accordo gli impianti di rifornimento rimarranno chiusi per sciopero – compresi i self service – per 48 ore consecutive, dalle 19 di questa sera alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria e dalle 22 di stasera alle 22 del 26 gennaio sulle autostrade. Icontestano le misure del decreto Trasparenza sui ...