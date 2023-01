Benzinai | sciopero confermato dalle 19 Ma sulla durata i sindacati si dividono Dove si può fare il pieno anche con la serrata

(Di martedì 24 gennaio 2023) Alle 15 il ministro Adolfo Urso ha convocato al Mimit idei: un ultimo tentativo, a 4 ore dalla chiusura, per scongiurare loche dovrebbe iniziare alle 19 di stasera

: le decisione delle altre sigle ' Troppo poco e troppo tardi per revocare lo' che quindi 'rimane confermato'. Così in una nota i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa ..., tutti i commenti dal mondo della politica "È un ruolo di grande prestigio, che arriva in un momento delicato e complesso, con il conflitto tra Russia e Ucraina alle porte dell'...

«Revocate lo sciopero, è solo un danno per i cittadini». Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, ha lanciato un… Leggi ...La vertenza. Il ministro D’Urso ha convocato i rappresentanti dei benzinai a 4 ore dall’inizio dell’agitazione. Ecco che cosa si è deciso. La Faib Confesercenti, riunita d’urgenza ha valutato positiva ...