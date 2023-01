Benzina | Faib riduce lo sciopero a un giorno

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dalle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade i distributori, anche self service, saranno chiusi per due giorni

Dopo tre tentativi di mediazione falliti nei giorni scorsi, le organizzazioni, Fegica e Figisc - Anisa, contrarie alle misure del decreto Trasparenza sui prezzi die gasolio, si sono ......che prevede l'obbligo per le stazioni di servizio di indicare il prezzo medio nazionale di... La mobilitazione è stata indetta dalle tre sigle di categoria,, Fegica e Figisc/Anisa, che ...

Benzina, gestori convocati al ministero prima dello sciopero: ultimo tentativo Corriere della Sera

Benzina: domani presidio e incontro in prefettura Agenzia ANSA

Benzina, distributori convocati da Urso al ministero Il Sole 24 ORE

Benzina: sciopero confermato, chiusi anche i self Agenzia ANSA

Benzina: Faib Confesercenti Toscana aderisce a sciopero Agenzia ANSA

Dopo essere stata annunciata 3 volte in pochi giorni la serrata dei benzinai che dovrebbe iniziare tra poche ore potrebbe saltare. “È un momento delicato, siamo in attesa tutti della determinazione di ...Via allo sciopero di 48 ore indetto dai benzinai in tutta Italia. Oggi alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade i distributori, anche self service, saranno chiusi per due giorni. Dopo.