Benfica | UFFICIALE | un terzino vola in Russia

In mezzo al campo l'obiettivo continua a essere Enzo Fernandez , per cui ilchiede il ... come reso nota da un comunicato. 'Il Monza comunica il trasferimento in biancorosso di Franco ...Attraverso i propri canali ufficiali, lo Spartak Mosca ha annunciato di aver ingaggiato due difensori: si tratta del terzino portoghese Tomas Tavares, 21 anni proveniente dal, e del centrale paraguaiano Alexis Duarte , 22 anni trasferitosi dal Cerro Porteno. Hanno firmato rispettivamente fino al 2026 e al 2027.

UFFICIALE: Benfica, Araujo va in prestito in Championship. L'attaccante passa al Watford TUTTO mercato WEB

Benfica, ufficiale il ritorno di Gonçalo Guedes Calcio in Pillole

UFFICIALE: Benfica, il portiere Helton ceduto all'Antalyaspor. a titolo definitivo TUTTO mercato WEB

Benfica, UFFICIALE: arriva il nuovo colpo dalla Scandinavia ... Calciomercato.com

Ufficiale: Guedes torna al Benfica Alfredo Pedullà

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...