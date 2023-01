tutte le notizie dipresidente Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem",...Oreste, presidente del, è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Ottogol . Queste tutte le sue parole riportate da Ottopagine.it: 'Questa è una mia personale confessione. ...

Benevento, Vigorito: “Vado via se smettete di amare la squadra” ItaSportPress

Benevento, Vigorito: “Io via solo se smettete di amare la squadra. Sul mercato…” Mediagol.it

Benevento. Vigorito ai tifosi: "Ritroviamo serenità e restiamo uniti" Benevento IamCALCIO

Benevento: contestazioni e bombe carta, ma Vigorito rilancia: "Non lascio e rinforzo la squadra" La Repubblica

Benevento sconfitto dal Genoa al Vigorito: le foto del match Ottopagine

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Ternana Calcio per l'acquisito delle prestazioni sportive.