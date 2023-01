Benevento | Schiattarella entra in diffida dopo il giallo di sabato scorso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNessuno squalificato per Frosinone ein programma domenica pomeriggio allo stadio Benito Stirpe ma in casarossa suona un altro piccolo campanello d'allarme. Pasqualeinfatti ina causa del quarto cartellinoper proteste collezionato proprio nell'ultima gara casalinga con il Genoa, terminata con il triste epilogo certificato dal gol di Puscas nei minuti finali. Sono sette gli squalificati, tutti per un turno,la ventunesima giornata. Salteranno il prossimo turno Cheddira (Bari), Giovane (Ascoli), Salvi (Cittadella), Branca (Cittadella), Majer (Reggina), Mastrantonio (Cittadella) e Sabelli (Genoa).