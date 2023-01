Benevento | futuro incerto per La Gumina | “Club hanno chiamato l’agente”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo Francesco Forte, fresco di approdo all’Ascoli, a tenere banco è ildi Antonio La. L’attaccante, arrivato in prestito dalla Sampdoria, potrebbe cambiare aria a gennaio. A tentarlo sarebbe soprattutto un ritorno nella sua Palermo, ma un sondaggio lo avrebbe fatto anche la Reggina di Filippo Inzaghi. Qualcosa bolle in pentola, come ammesso dal direttore sportivo giallorosso Pasquale Foggia, nonostante nessuno abbia ancora bussato alle porte deldi via Santa Colomba. “Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta per La”, ha sottolineato Foggia ai microfoni di Sportitalia, “so, però, che iinteressati neparlato col suo agente”. A squillare, insomma, sarebbe stato il telefono ...

Parte da Benevento il Roadshow "Futuro Prossimo School Edition" di Junior Achievement Italia, la serie di incontri programmati presso diversi istituti scolastici del nostro Paese per raccogliere le ri ...