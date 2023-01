Bellinazzo | “Affare Osimhen? Non esiste parametro per stabilire un prezzo equo”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Marcodice a proposito dell’che nonperunMarco, giornalista de Il Sole 24 Ore, si è espresso nel caso delle plusvalenze fittizie. Ai microfoni di TMW News, l’esperto di finanza ammette: “E’ evidente che debbano essere punite anche altre società perché se il sistema è quello delle plusvalenze fittizie si fanno in due… In questo senso l’inchiesta relativa alla Juventus si è determinata con un’escalation di procedimenti ed indagini, che vanno da quelli della Consob a quelli della Procura di Torino, che hanno fornito il materiale attraverso il quale la Procura Sportiva è arrivata alla sentenza di condanna, che è stata ancora più grave di quella che ha chiesto la ...

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco, economista: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notiziealla CMIT TVPer parlare di questo possibilealla CMIT TV è intervenuto il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco: 'I conti sono in ordine, Elliott gestisce le cose in ...

Esclusiva - Bellinazzo a Radio CRC: “Se Ronaldo fosse andato al ... GonfiaLaRete

Plusvalenze Juventus, Bellinazzo: 'Ecco la differenza con l'affare Osimhen' AreaNapoli.it

Caso plusvalenze, i napoletani se la ridono: "Azzurri non coinvolti ... ultimecalcionapoli.it

Bellinazzo svela il retroscena: "Il caso plusvalenze al centro di tutto ... Goalist

Bellinazzo: “Cessione Inter, Suning non può opporsi al governo. I compratori…” fcinter1908

Stampa Il Napoli rischia la penalizzazione. Non arriverà, però, in questa stagione. E la capolista può stare tranquilla. Infatti, prima di poter iniziare un giudizio sportivo nei confronti del club di ...Marco Bellinazzo, giornalista del quotidiano 'Il Sole 24 Ore', ha fatto il punto su Napoli e Juventus in relazione al caso plusvalenze. Marco Bellinazzo, giornalista de 'Il Sole 24 Ore', è intervenuto ...