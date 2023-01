Battipaglia | nascondeva in casa 2 Kg di marijuana | arrestato

(Di martedì 24 gennaio 2023) I Carabinieri hannonel comune diun pusher per detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita. L’uomo – come riporta Salerno Today –incirca 2 kg dipronta per essere venduta. Dopo l’arresto, il pusher è stato condotto presso il commissariato diper l’identificazione e le formalità di rito. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Salerno Segui ZON.IT su Google News.

Blitz antidroga della Polizia a. Un pusher, infatti, è stato arrestato perchéin casa circa 2 kg di marijuana pronta per essere messa in vendita sul mercato. L'arresto L'uomo è stato condotto presso il locale ...Abbiamo a cuore la tua privacy

Nascondeva 2 chilogrammi di marijuana in casa: arrestato spacciatore a Battipaglia - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Nascondeva droga in ovetto Kinder, arrestato in flagranza di reato a ... Il Vescovado Notizie

Nasconde cocaina in ovetto Kinder: arrestato uomo a Battipaglia - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Nascondeva droga nel giardino di casa: arrestato pusher a Battipaglia SalernoToday

Battipaglia, droga nascosta in giardino: arrestato pusher - Cronaca la Città di Salerno

Blitz antidroga della Polizia a Battipaglia. Un pusher, infatti, è stato arrestato perché nascondeva in casa circa 2 kg di marijuana pronta per essere messa in vendita sul mercato. L’uomo è stato cond ...StampaContinuano i controlli a Battipaglia, da parte delle forze dell’ordine, per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Nei giorni scorsi – come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in ed ...