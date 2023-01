Basket | EuroCup 2023 | Venezia soffre ma sconfigge il Cluj-Napoca per 95-90

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Vittoria importante per la Reyernella dodicesima giornata dell’2022-di. Al Palasport Taliercio la squadra di Walter De Raffaele non delude il pubblico di casa e, nonostante qualche difficoltà, batte ilper 95-90. Decisivi per la compagine veneta i 19 punti di Derek Willis, i 16 di Mitchell Watt e i 15 di Marco Spissu. Non bastano invece agli ospiti i 15 a testa di Leonardo Meindl e Andrija Stipanovic. Grazie a questo successoaggancia momentaneamente al secondo posto del girone A (score di 7-5) la Joventut Badalona e il Prometey (in attesa dei match di domani di queste due squadre). La compagine di casa parte bene e soprattutto grazie alla coppia Willis-Jordan Parks sale sul 23-12 dopo sette minuti. Il ...