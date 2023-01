Basket | Eurocup 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via martedì 11 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci, si contenderanno il trofeo che lo scorso anno è stato vinto dalla Virtus Bologna. Di seguito, quindi, tutti ie ledella nuova edizione di, dai gironi fino alla finale. REGOLAMENTOGIRONIGRUPPO A Mincidelice JL Bourg en Bresse 8V-3P Joventut Badalona 7V- ...

...00 Cádiz - Elche 1 - 1 CALCIO - SERIE B 18:45 Genoa - Venezia 1 - 0 CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Napoli - Cremonese 2 - 2- SERIE A2 19:00 Stella Azzurra - Rieti 75 - 6519:30 ...Questo mercoledì, alle 20.30, la Germani in crisi di risultati torna in campo per l'. Lo fa sul parquet del PalaLeonessa, sfidando i tedeschi dell' Ulm per il dodicesimo turno del girone A. In occasione della conferenza stampa è intervenuto Felix Seelman, ad di Geiger, azienda ...

Sky Sport – basket: “EuroCup” – Regular Season: dodicesima giornata (24-25 gennaio 2023) Sportando

LIVE – VENEZIA-CLUJ 54-47 diretta Eurocup 2022/2023 basket SPORTFACE.IT

Eurocup, Germani verso la sfida con Ulm: «Dobbiamo ripartire dalle basi» Giornale di Brescia

Paris – Dolomiti Energia Trento: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Today.it

LIVE EuroCup - Reyer Venezia vs U-BT Cluj-Napoca, la diretta 4° quarto 40' Pianetabasket.com

L'Umana Reyer Venezia (6-5) cercherà di proteggere il proprio campo di casa questa sera contro l'U-BT Cluj-Napoca (4-7). L'aver vinto all'andata in Romania con ...L'Umana Reyer Venezia (6-5) cercherà di proteggere il proprio campo di casa questa sera contro l'U-BT Cluj-Napoca (4-7). L'aver vinto all'andata in Romania con ...