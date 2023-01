Sul delicato tema delle concessioniilsceglie la strada del confronto . E guadagna tempo nell'ottica di trovare una soluzione che accontenti le diverse anime della maggioranza, Forza Italia e Lega in testa. Nell'...Verdi - Sinistra: 'Ulteriore proroga per difendere privilegi' 'La questioneilMeloni l'ha chiusa con il solito tavolo programmatico, che non si nega mai a nessuno, per avviare un ...

Balneari: Governo, proroga delega, poi decisioni - Politica Agenzia ANSA

Balneari: ipotesi nuova proroga delle concessioni, ma il governo punta a una misura strutturale Il Sole 24 ORE

Balneari, governo: proroga della delega sulla riforma delle concessioni | Ma è polemica TGCOM

Balneari, governo al bivio: proroga delle concessioni o misura strutturale Finanza Repubblica

Scontro Meloni-Ue sui balneari. Governo chiede deroga Bruxelles dice no Agenzia ANSA

Sulle concessioni per i balneari, in scadenza il 31 dicembre 2023, è stata decisa una proroga della delega al governo per la riforma del settore. Nell'incontro di maggioranza con il ministro Raffaele ...“Nell’incontro di oggi il governo ha illustrato alla maggioranza le ultime novità emerse dall’ordinanza della Corte di giustizia Europea del 16-1-2023 , che ha deciso di statuire senza trattazione ora ...