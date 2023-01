Balneari | c’è la proroga ma solo della delega Forza Italia non molla

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 24 gennaio 2023) Unac'è, ma non è quella delle concessioniche avrebbero voluto siache la Lega. Il governo prova a liberarsi di almeno uno dei tanti problemi che si sono messi di traverso sulla sua strada in questi primi giorni dell'anno e lo fa, sostanzialmente, affidandosi a un rinvio. Il tecnicismo è stato elaborato nel corso di un incontro di maggioranza convocato dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, per sminare il terreno da quella che rischiava di essere una vera bomba sotto gli equilibricoalizione: ovvero gli emendamenti presentati dagli alleati al decreto Milleproroghe in cui si chiedeva di risolvere la questione semplicementendo la scadenza oltre la data già prevista del 31 dicembre. Alla fine la soluzione è stata quella di ...