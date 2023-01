“Ballando con le Stelle” | i voti restano top secret La Rai respinge la richiesta del Codacons

(Di martedì 24 gennaio 2023) La Rai ha rigettato l’istanza di accessi aidella finale dicon le, andata in onda il 23 dicembre su Rai Uno, avanzata dale dall’Associazione degli Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e finalizzata alla visione dei risultati della votazione del pubblico. Nel documento, di cui l’Adnkronos ha preso visione, la Rai afferma che “l’istanza è inammissibile”. La motivazione dell’azienda, come si legge nella risposta della Rai, è spiegata attraverso l’osservazione che “le istanti rivestono, rispetto ai documenti richiesti, la medesima posizione del quisque de populo. Come per analoghe precedenti istanze, le associazioni difettano di qualsivoglia interesse personale, concreto ed attuale all’ ostensione nei termini configurati dall’art. 22 comma 1 lett. b) L. n. 241/1990, ove la trasparenza figura ...

(Adnkronos) – La Rai ha rigettato l'istanza di accessi ai voti della finale di 'Ballando con le Stelle', andata in onda il 23 dicembre su Rai Uno, avanzata dal Codacons e dall'Associazione degli Utent ...La Rai: "Non avete alcun titolo per richiedere i dati". Replica durissima: "Mettono il segreto di Stato su atti che dovrebbero essere trasparenti"