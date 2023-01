Ad inizio mese l'annuncio improvviso sull' addio al mondo del calcio . Adesso, per Garethuna nuova avventura che lo vedrà protagonista in quello che da tempo era uno dei suoi chiodi fissi: il golf . L'ex calciatore anche del Real Madrid, la cui ultima esperienza col pallone è ...Ed è questo il tema di "Truth be told", serie di Apple Tv+ di cui il 20 gennaiola terza ... The pale blue eye - Un thriller in costume con Christiandove indaga un giovane Edgar Allan Poe. ...

Bale inizia la sua avventura nel golf: l’annuncio social ItaSportPress

Calcio - Gareth Bale annuncia il ritiro con un post su Instagram: "Mi ... Eurosport IT

Gareth Bale, un percorso da galactico: gli otto anni al Real Madrid Footballnews24.it

Tutto sul nuovo film Netflix con Christian Bale Libero Tecnologia

FIFA 23 Bale EOAE SBC – Carta di fine di un’era trapelata per Welsh LEGGENDA Giocatore Perfetto

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Gareth Bale si è ritirato dal calcio giocato, riviviamo dunque i suoi otto anni giocati con la maglia del Real Madrid ...