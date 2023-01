Baldanzi accecante a San Siro | tutti in fila per lui | il Napoli ha un vantaggio e studia l’affare | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 24 gennaio 2023) 2023-01-24 19:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Si è definito arrogante, ma solo in campo, in una recente intervista, eppure ha nel cognome un aggettivo più calzante: baldanzoso, cioè spavaldo, gagliardo nell’affrontare una sfida. E che sfida era quella di San, magari addolcita dalla superiorità numerica, ma comunque da far tremare le gambe. Invece no, Tommasoha impiegato pochi minuti, un paio di palloni toccati, un dribbling, uno scambio con Bajrami e palla in fondo al sacco. Fanno 4 gol in stagione, roba che tra i classe 2004 in giro per l’Europa è riuscita solo a Moukoko (6) e Bellingham (4). Il tecnico Zanetti ne parla come di un potenziale fenomeno, lui sogna Klopp anche se non si ritiene all’altezza. E’ baldanzoso, ma solo quando corre dietro al pallone, non quando parla ...