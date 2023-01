Bagarre Champions | cinque squadre in tre punti | solo il Napoli sopra quota 40

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non c’è un Anti. Per ora. Lo racconta un girone di andata che va in archivio con unadain tre. Il Milan si presenta al giro di boa con lo spettro della crisi ma con il secondo posto a 38. Seguono Lazio, Inter e Roma a 37, mentre l’Atalanta a 35 resta in agguato. Poi c’è la Juventus, decima a23 e con l’ombra della penalizzazione (e di un ricorso in vista) che mette in discussione una classifica senza certezze dal secondo posto in giù. Per la settima classificata – in zona Conference League – bisogna rintracciare l’Udinese, ferma a28. Per ritrovare un girone di andata con una sola squadrai 40bisogna tornare alla stagione 2015-16. E anche in quel ...