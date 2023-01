Azzannata da due cani inferociti | Conseguenze terribili per la donna

Leggi su direttanews

(Di martedì 24 gennaio 2023) Unaè statada duee per lei ci sono statedrammatiche. Ecco cosa è successo Quando si ha a che fare con i, per quanto teneri e docili, bisogna ricordarsi sempre che si tratta di animali e, per questo, dotati di un istinto che va oltre ogni educazione ed intelligenza. Dueaggrediscono una: è grave (direttanews.com)Sebbene siano i migliori amici dell’uomo, fedeli e capaci delle migliori dimostrazioni d’amore, ihanno pur sempre un istinto animale che spesso va oltre ogni affetto e ogni comando. In particolari situazioni, in cui si sentono minacciati o percepiscono un pericolo, possono infatti diventare delle vere e proprie iene scatenate. A Fermo, nelle ultime ore, unaè finita ...