(Di martedì 24 gennaio 2023) “Cresciamo e puntiamo a diventare la prima forza riformista della”. E’ l’obiettivo con cui il segretario regionale e presidente della Prima commissione permanente in Consiglio Regionale, Peppe, hanato i nuovi esponenti dellacampana. “Siamo in continua e fortissima crescita – spiega– perché i cittadini si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi ade al Terzo Polo persuasi da questo progetto moderato, liberale e riformista. Dopo la fase di start-up che ci ha visti celebrare congressi fondativi veri e partecipatissimi in tutto il territorio nazionale – continua il segretario regionale di– è ora necessario aprirsi a tutte le energie che intendono contribuire alla crescita della più grande forza riformista e di ...

...regionale Giuseppe. 'Siamo in continua e fortissima crescita - spiega il consigliere regionale della Campania - perché i cittadini si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi ade ...Dopo 40 secondi viene premiata la caparbietà di Sgarbi che sudi fallo laterale serve bene al centro ma, nel tentativo di anticipare l'avversaria devia nella propria rete. Dopo meno di ...

Azione, Sommese rifà la segreteria in Campania: ecco i nomi ... Il Denaro

Soccer Altamura, il girone di ritorno inizia con un ko beffardo: 2-1 ... Calcio a 5 Anteprima

ITALIA VIVA-AZIONE: IN REGIONE CAMPANIA ANCORA NON C'E ... Agenda Politica

Calcio a 5 femminile, A2. È Primavera per la Royal: battuto il Città di ... CN24TV

Melito, Stefano Boggia nuovo coordinatore cittadino di Azione Il Meridiano News

Azione vara la nuova segreteria in Campania e tra i nuovi componenti spiccano i nomi di Piero Sabbarese, attuale consigliere comunale di opposizione ad Ercolano, e Agnese Borrelli ex sindaco di Boscot ...Napoli. Azione vara la nuova segreteria in Campania. Dopo gli ingressi di tantissimi amministratori e politici locali, con il vento in poppa nei sondaggi che proiettano il partito di Calenda tra le pr ...