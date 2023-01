“Avocado | kiwi e coriandolo” | la ricetta in tv su Canale 5

Leggi su lopinionista

(Di martedì 24 gennaio 2023) Questo piatto di Carlo Cracco sarà protagonista il 24 gennaio nella rubrica “Capolavori italiani in cucina” all’interno di Striscia la notizia Questa sera a Striscia la notizia (5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Carlo Cracco e il sous chef Luca Sacchi del suo ristorante Cracco in galleria di Milano. Gli chef propongono ladi “”, il piatto simbolo della diciottesima edizione di Identità Milano 2023, il Congresso internazionale di cucina. Questo piatto è pensato per rompere gli schemi con prodotti esotici ma al contempo italiani, perché ormai coltivati anche qui. Tre elementi diversi eppure uniti in perfetto equilibrio per dimostrare ...