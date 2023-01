Autonomia | Calenda | ' aumenta burocrazia e al Nord non lo vorranno'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "L'è stata venduta come voi pagherete meno tasse". Invece "complicherà un federalismo che già non funziona e che necessita di un bel tagliando e di riportare al centro competenze come le infrastrutture energetiche, strategiche, le normative ambientali. Se lo spieghi agli elettori delche si aspettano di pagare la metà delle tasse e invece pagheranno più dicon il cavolo che lo vogliono". Lo ha affermato Carlo, ospite di '24 Mattino' su 'Radio 24 Il Sole 24 ore'.

