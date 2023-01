(Di martedì 24 gennaio 2023) L'Italia rischia di non sfruttare gli700 milioni di euro destinati dalalla mobilità elettrica. Criticità operative nei decreti attuativi minano il piano da 21.000 nuovi punti di ricarica ...

"L'Italia rischia di perdere - sottolinea il segretario generale di- E, Francesco Naso - un'occasione irripetibile. La somma a disposizione contribuirebbe a realizzare nella Penisola una rete ...Sono 32.776 i punti di ricarica per lecensiti da- E, con una crescita del 32,2% in un anno. Di questi ben il 75% è su suolo pubblico, e sempre più spesso ad alta potenza. La progressione è destinata a proseguire in futuro ...

Auto: Motus-E, a rischio oltre 700 mln Pnrr per elettrico - Piemonte Agenzia ANSA

Un annus horribilis per il mercato italiano delle auto elettriche ElettricoMagazine

A rischio i fondi Pnrr per le colonnine Ecco cosa sta succedendo InsideEVs Italia

L’anomalia italiana sull’auto elettrica. Motus-E: “Il mercato frena solo ... Energia Oltre

Incentivi per auto elettriche, ibride o a basse emissioni: dal 10 ... Qualenergia.it

L'Italia rischia di non sfruttare gli oltre 700 milioni di euro destinati dal Pnrr alla mobilità elettrica. Criticità operative nei decreti attuativi minano il piano da 21.000 nuovi punti di ricarica ...Genova. Una moto e un’auto si sono scontrate in corso Gastaldi, all’altezza del supermercato Coop, intorno alle 15 di oggi. A causa dell’incidente si sono formate code e registrati rallentamenti in di ...