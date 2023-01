Australian Open | Tsitsipas è in semifinale | il 27 gennaio in gara

(Di martedì 24 gennaio 2023) Melbourne – Il greco Stefanossi è quialificato per le semifinali dell’d’Australia battendo in tre set il ceco Jiri Lehecka (n.71 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-4. E’ la quarta volta che il 24enne di Atene, n.4 al mondo, raggiunge le semifinali a Melbourne, ma non è riuscito mai ad andare oltre. Il suo prossimo avversario sarà il russo Karen Khachanov (n.20). (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Nessuna sorpresa, Stefanos Tsistispas vola in semifinale aglidove affronterà Karen Khachanov che ha approfittato del ritiro per infortunio di Sebastian Korda. Il greco si è imposto in tre set sul giovane Lehecka con il punteggio di 6 - 3, 7 6, ...Stefanos Tsitsipas vola in semifinale all', la sua quarta negli ultimi cinque anni. Battuto in tre set il numero 71 del mondo, il ceco Jiri Lehecka che in questoha ...

Victoria Azarenka è in semifinale agli Australian Open 2023. La tennista bielorussa torna nelle migliori quattro dello slam australiano a dieci anni di distanza dall'ultima volta, da quel torneo del 2 ...