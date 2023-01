Australian Open 2023 | Victoria Azarenka | “Incredibile tornare in semifinale | sono cresciuta mentalmente”

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023)è inagli. La tennista bielorussa torna nelle migliori quattro dello slamo a dieci anni di distanza dall’ultima volta, da quel torneo del 2013 che la vide vincitrice. Battuta in due set un’irriconoscibile Jessica Pegula, troppo arrendevole per essere vera. La soddisfazione della 33enne è evidente nelle sue parole nell’intervista post-match. Il primo pensiero è per l’avversaria sconfitta oggi: “Batterla dispiace perché ho sempre voluto solo il meglio per lei, ma allo stesso tempo so di aver giocato un grande tennis.molto fiera di aver eseguito al meglio il mio piano di gioco, contro una giocatrice straordinaria e difficile da battere”....