Australian Open 2023 | Stefanos Tsitsipas | “Incontro difficile | vittoria da spartano”

(Di martedì 24 gennaio 2023)ha battuto Jiri Lehecka, una delle rivelazioni del torneo, per accedere alla sua quarta semifinale all’negli ultimi cinque anni. Il greco ha comandato il match da cima a fondo, gestendo al meglio anche i piccoli momenti di difficoltà, guadagnandosi così l’ingresso nei migliori quattro a Melbourne., piuttosto affaticato, non ha nascosto la sua soddisfazione nell’intervista post match: “È stata una partita, diversa da tutte le altre. La cosa più importante è che sono riuscito a trovare le soluzioni a tutti i problemi, ma è stata dura nonostante sia finita in tre set”. “Non è stato facile gestire i colpi da fondo campo di Jiri – ha continuato il 24enne – c’è voluto tanto cuore, è servito assolutamente dare il massimo. Specialmente il ...

Si tratta del primo ritiro in assoluto di quest'edizione dell'(escluse le qualificazioni), arrivato dopo 242 incontri. L'americano ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un ...Nessuna sorpresa, Stefanos Tsistispas vola in semifinale aglidove affronterà Karen Khachanov che ha approfittato del ritiro per infortunio di Sebastian Korda. Il greco si è imposto in tre set sul giovane Lehecka con il punteggio di 6 - 3, 7 6, ...

Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 9. Khachanov prima semifinale a Melbourne. Korda si fa male nel ... LiveTennis.it

Khachanov vola agli Australian Open ma c'è chiede la sua squalifica: Servono misure drastiche Fanpage

Australian Open, preview day 9: Khachanov-Korda e l’occasione di una vita, Tsitsipas per stoppare il sogno ceco. Quarti femminili scoppiettanti! Ubitennis

Australian Open: Novak Djokovic arriva a 25 vittorie consecutive a Melbourne. Ai quarti la sfida con Rublev LiveTennis.it

Australian Open: Djokovic è smemorato, ma sta meglio di tutti noi. Lo dice de Minaur. Baby Rune is still a baby. E io non sono misogino Ubitennis

Per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni Stefanos Tsitsipas è in semifinale agli Australian Open. Per il greco c’è la vittoria senza grandi patemi sul ceco Jiri Lehecka, tra le sorprese del to ...Il greco Stefanos Tsitsipas si è qualificato per le semifinali dell'Open d'Australia battendo in tre set il ceco Jiri Lehecka (n.71 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-4. E' la quarta volta che il 24enn ...