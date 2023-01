Australian Open 2023 | Korda spiega il ritiro | “Non riuscivo più a tenere la racchetta in mano”

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sebastian, che oggi disputava i suoi primi quarti della carriera in un torneo del Grande Slam, ha dovuto fare i conti con problema al polso che lo ha costretto al, spalancando a Karen Khachanov le porte delle semifinali agli. Lo statunitense, in conferenza stampa, ha rivelato ai giornalisti maggiori dettagli per quanto concerne l’infortunio e hato le motivazioni che, sotto 7-6 6-3 3-0, lo hanno spinto ad alzare bandiera bianca. “Non mi faceva male prima di scendere in campo, si tratta di un dolore nato nel corso della partita – ha raccontato il numero 31 del mondo –. Avevo avuto alcuni problemi con il polso già ad Adelaide, ma ero riuscito a risolvere tutto in pochi giorni. Oggi, all’inizio del secondo set, ho fatto un movimento brusco e ha iniziato a farmi male, ...