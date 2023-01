Australian Open 2023 | Khachanov | “Mi sono reiventato | ora credo di più in me stesso”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sebastian Korda è stato frenato da un infortunio proprio nel giorno del primo quarto di finale Slam in carriera: Karen, dal canto suo, ha giocato una partita solidissima, ha vinto 7-6 6-3 3-0 ret. e ha raggiunto il penultimo atto degli, dove attende uno tra Stefanos Tsitsipas e Jiri Lehecka. Il russo continua a dimostrarsi in crescita nei mesi recenti e, dopo essere stato semifinalista agli US, eguaglia questo risultato a Melbourne, mettendo in cascina altri 720 punti importanti per il ranking, che adesso lo vede toccare la posizione numero 13. “Due semifinali negli ultimi due Slam, ci si sente bene – ha dichiarato il 26enne moscovita al termine della gara –. Ovviamente non era questa la maniera in cui desideravo finire la partita, penso che fino a un certo punto sia stata una battaglia ...

Sport Fanpage

Ubitennis

LiveTennis.it

LiveTennis.it

Ubitennis

Rybakina b. J. Ostapenko 6 - 2 6 - 4 È la kazaka Rybakina e vincitore degliad accedere in semifinale agli. Nel match della parte alta del tabellone, si sono così affrontate due campionesse Slam con la Ostapenko, vincitrice del Roland Garros ......italiana a causa di un problema ai tendini del polso della mano destra si è dovuto ritirare mentre era in campo per i quarti contro Karen Khachanov che così vola in semifinale agli. ... Khachanov vola agli Australian Open ma c'è chiede la sua squalifica: Servono misure drastiche La domanda che tutti si fanno a Melbourne, sede degli Australian Open 2023, è la seguente: come sta Novak Djokovic Sì, perché la sensazione è che piuttosto che chiedersi se ci sia un tennista in grad ...Lo statunitense è tra i giocatori più in forma di questo 2022 ed è favorito contro il russo, che però ha vinto l'unica sfida a livello Slam Francesco Sessa Non chiamatelo… Leggi ...