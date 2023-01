Australian Open 2023 | Jessica Pegula | “Non ho giocato al meglio | Azarenka è stata più costante”

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Si stoppa ai quarti di finale il cammino diagli. Dopo aver vinto i primi quattro turni senza perdere neanche un set, la statunitense (testa di serie n.3) ha faticato moltissimo nel match odierno contro la bielorussa Victoria(n. 24 del seeding) ed èeliminata con un netto 6-4 6-1 in un’ora e 39 minuti di gioco. “Èuna sfida difficile – ha dichiaratonella conferenza stampa post partita -. Penso che lei abbiaad alto livello per tutto il tempo. Mi sentivo come se ogni volta che tentavo di ottenere un po’ di slancio, non ero realmente in grado di dare seguito. Non credo di averal, ma penso che lei ...