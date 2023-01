Australian Open 2023 | Jelena Ostapenko | “Oggi non ho giocato come volevo | il doppio di ieri sera si è fatto sentire”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Si ferma ai quarti di finale l’avventura diagli. Sul cemento di Melbourne, in Australia, la lettone (testa di serie n.17) è stata sconfitta nettamente questa notte dalla kazaka Elena Rybakina (n.22 del seeding) per 6-2 6-4 e ha dunque dovuto salutare il primo Slam della stagione. “Il livello del matchè stato molto basso e mi è spiaciuto non ripetermi agli standard espressi nella gara con Coco (Gauff, ndr) – ha subito dichiaratonella conferenza stampa post partita -. Lei stava servendo bene, ma vedevo che giocavo bene sugli scambi lunghi. Avevo chiaro in mente di farla giocare più colpi possibile, ma forse ilmisto mi ha tolto energie, visto che si è...

Dopo la maratona in cinque set control Jannik Sinner Stefanos Tsitsipas ha auto vita facile nei quarti di finale degli2023 , liquidando in tre set il ceco Jiri Lehecka . Per il finalista delle ultime Next Gen Finals, che era arrivato a Melbourne senza avere ancora mai vinto una partita in uno Slam, la ...Non ci sarà la doppietta statunitense in semifinale agli, dal momento che Sebastian Korda è uscito ai quarti di finale contro Karen Khachanov, ritirandosi nel terzo set per un problema al polso destro. Ma negli Usa possono "consolarsi": uno ...

L’Australian Open 2023 è in dirittura di arrivo. Questa notte la Rod Laver Arena ospiterà gli altri quattro match validi per i quarti di finale dei tornei in singolare, per sapere chi saranno coloro c ...Stefanos Tsitsipas ha battuto Jiri Lehecka, una delle rivelazioni del torneo, per accedere alla sua quarta semifinale all’Australian Open negli ultimi cinque anni. Il greco ha comandato il match da ci ...