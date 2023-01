Australian Open 2023 | come sta Novak Djokovic? De Minaur ammette | “Ti sembra infortunato?”

(Di martedì 24 gennaio 2023) La domanda che tutti si fanno a Melbourne, sede degli, è la seguente:sta? Sì, perché la sensazione è che piuttosto che chiedersi se ci sia un tennista in grado di battere il campione serbo, il vero quesito è legato alle sue condizioni fisiche dal momento che, forse, solo una criticità di questa natura potrà ostacolarlo nella conquista del suo 10° titolo in terraa, 22° Slam in carriera.è noto, il fuoriclasse nativo di Belgrado soffre dal torneo di Adelaide di un fastidio al tendine del ginocchio sinistro. Una problematica che si è particolarmente evidenziata nel secondo turno contro il francese Enzo Couacaud e nel terzo contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Nella sfida degli ottavi di finale contro ...

