Attilio Romita si complimenta con Antonino | “Il tuo atteggiamento”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023)è uno dei concorrenti più criticati del Grande Fratello Vip 7. Il pubblico, nonostante l’abbia salvato più volte, ritiene che molti dei suoi atteggiamenti siano decisamente discutibili. Nelle ultime ore, però, si è reso protagonista di un confronto conSpinalbese. Tra i due non è scoppiato alcun litigio. Al contrario, hanno avuto una conversazione pacifica e profonda che ha contribuito a mettere in mostra le qualità dell’hair style. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, l’ammirazione diperSpinalbese: “Valutare in pochi secondi”è sempre pronto a scagliarsi contro i suoi compagni di avventura. È sufficiente ...