Attilio Manca | per me la notizia del momento è questa Senza nulla togliere a Messina Denaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) di Francesca Scolerispazio al personaggio del, Matteo, il quale ispira più contenuti ironici – il web ne è pieno – che riflessioni adeguate rispetto alla libertà incondizionata di cui ha goduto in questi 30 anni, preme segnalare un fatto accaduto negli ultimi giorni, fortemente legato alla lunga latitanza in questione. La commissione parlamentare della scorsa legislatura ha reso pubblica la relazione sulla vicenda che vedeva al centro, un giovanissimo urologo siciliano, e Bernardo Provenzano, lo stragista corleonese. Da 19 anni la famiglialotta per dimostrare che il congiunto è stato ucciso – nel suo appartamento di Viterbo – dopo che si sarebbe rifiutato di operare il capomafia colpito da ...

Messina - Il boss in convento, con l'aiuto di un frate. Tra le carte della relazione finale della Commissione parlamentare antimafia sul caso di, l'urologo barcellonese 'suicidato'. Ci sono tracce abbastanza concrete ma forse non sufficientemente coltivate a suo tempo da magistrati e investigatori sulla presenza in un determinato ...La commissione parlamentare antimafia della scorsa legislatura, all'unanimità, ha approvato la relazione secondo cui la morte del giovane urologo sicilianosarebbe stata un omicidio. Per la precisione un omicidio di mafia consumato nell'ambito della latitanza di Bernardo Provenzano , e frutto di elementi della mafia Barcellonese ed elementi ...

È molto più di una suggestione. Ed è tra le carte della relazione finale della Commissione parlamentare antimafia sul caso di Attilio Manca, l’urologo barcellonese “suicidato”. Ci sono tracce abbastan ...I retroscena tra le carte della Relazione finale della Commissione parlamentare antimafia sul caso di Attilio Manca. «Nel 2005 una fonte confidenziale segnalò ai carabinieri del Ros che nei periodi di ...