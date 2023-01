Atletica | Tortu debutterà a Stoccolma nei 60 metri

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il campione olimpico della 4×100 Filippoha annunciato stamattina la data del proprio debutto stagionale: domenica pomeriggio l’azzurro delle Fiamme Gialle sarà in gara anei 60, al Folksam GP, per la prima uscita agonistica dell’anno che culminerà nei Mondiali di Budapest in agosto. Una specialità che non corre dagli Assoluti 2020, in cui vinse il titolo italiano con 6.60. “Abbiamo deciso di spezzare il ritmo degli allenamenti con una prima gara. Non abbiamo lavorato specificamente sulla distanza corta, ma credo sia importante, dopo molti mesi, testare le sensazioni in gara e fare un piccolo bilancio di come sta andando la preparazione. Dopo la gara valuteremo se fare altre indoor o concentrarci subito sulla stagione outdoor”, ha detto, appena tornato dal ritiro di Tenerife. Bronzo agli ...

Filippotorna in gara. Sui canali ufficiali della Fidal è stato annunciato oggi, 24 gennaio, il debutto stagionale per il lombardo. A sorpresa, dopo la preparazione invernale a Tenerife, il velocista ...Si è parlato tanto della rivalità con Marcell Jacobs, maglissa: " I giornali ci hanno ... Delle volte lo spirito dell'lo ritrovo in questo, ho sempre vissuto la sfida più con me stesso ...

