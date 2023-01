Atletica | Filippo Tortu torna in gara! Sorpresa indoor | “Spezzo il ritmo degli allenamenti” Quando e dove correrà?

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023), a. Il Campione Olimpico della 4×100 ha annunciato che tornerà in gara domenica 29 gennaio, per correre i 60 metri al Folksam GP di Stoccolma. Il velocista brianzolo tornerà a gareggiare a livelload addirittura tre anni dall’ultima volta: nel 2020 conquistò il titolo italiano in 6.60, proprio alla vigilia dello stop per pandemia. Il 24enne non è infatti solito cimentarsi nelle gare al coperto, ma questa volta ha deciso di fare il proprio debutto stagionale in inverno., rientrato da diciotto giorni di raduno a Tenerife, ha commentato la propria decisione attraverso i canali federali: “Abbiamo deciso di spezzare ilcon una prima gara. Non abbiamo lavorato specificamente ...