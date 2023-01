Una vera e propria vergogna che si doveva evitare, mentre c'è stata sempre troppa tolleranza verso la delinquenza che gestisce il tifo organizzato in molte parti d'Italia. La Polizia di Stato e l'Arma ......stadio 'Marcello Torre' sono venute a contatto gruppi didi casa e ospiti. Un pullman dei tifosi casertani è stato dato alle fiamme ed è stato completamente distrutto. Al momento dell'...

Assalto ultras prima di Paganese-Casertana: arrestati nove tifosi già colpiti in precedenza da daspo Globalist.it

Serie D, scontri Paganese-Casertana: a fuoco bus tifosi ospiti Sky Sport

Scontri prima della partita: assaltato bus tifosi della Casertana | VIDEO CasertaNews

Ultras del Napoli: l’assalto doveva essere a Genova (dove non sono mai arrivati) Corriere della Sera

Ultras Napoli, il vero obiettivo era un mega assalto a Genova ... Calciomercato.com

La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri hanno eseguito l'arresto in flagranza differita di 9 persone, rispettivamente 7 tifosi della Paganese e 2 della Casertana, alcuni dei quali già in passato ...Vecchione (Casertana): "La Paganese, come è giusto che sia rimborsi i biglietti a coloro che non per loro colpa non hanno assistito al match" ...