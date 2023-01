Assalto ai turisti | A Roma inizio anno da incubo

Leggi su direttanews

(Di martedì 24 gennaio 2023) I primi dati del 2023 non fdi certo onore alla città di. Giorni da panico per i: ecco cosa è successo La città eterna, la capitale d’Italia, la culla dell’arte:è una città incredibile che attira ognitantissimi visitatori da tutto il mondo. La sua bellezza artistica e la sua unicità culturale e umana la rendono una delle città più visitate di sempre: ecco, però, cosa potrebbe succedervi se decidete di farvi un salto.tremendo per idi(direttanews.com)Oltre alle sue indiscutibili qualità, a partire dalle bellezze architettoniche fino ai magnifici sapori della sua cucina tipica,presenta anche delle criticità non indifferenti. Oltre alla questione della pulizia ...