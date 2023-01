ASP Caltanissetta | Concorso per 192 Dirigenti Medici

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’Azienda Sanitaria Provinciale diha pubblicato un Bando diper il reclutamento di 192in varie discipline. Finalmente la Regione Sicilia ha indetto unPubblico così importante per la ricerca di, chiaramente sono diverse le Posizioni vacanti, leggi il Bando per sapere quali specializzazioni sono più richieste. Bando diSi rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2557 del 31 ottobre 2022, é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di centonovantadue posti vacanti di dirigente medico varie discipline. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando di, ...

Si è tenuto ieri pomeriggio presso la 'Sala Maiorana' in Via Cusmano l'incontro tradie le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Nursind presenti con i loro referenti aziendali e provinciali alla presenza del sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. Due ore e ...... proposte dal Commissario Straordinario dell'di, non si pensi di ricorrere allo STRAORDINARIO PROGRAMMATO ! Vero è che le assunzioni del personale, anche a tempo determinato, sono ...

Asp Caltanissetta, Fsi-Usae: "Basta con il valzer delle ore settimanali nelle strutture sanitarie" SeguoNews

Precari Covid, all'Asp di Caltanissetta si va verso la stabilizzazione InSanitas.it

Asp Caltanissetta, la Fials: “Tutelare tutto il personale precario ... Giornale Nisseno

Asp Caltanissetta, Fsi - Usae: 'Basta con il valzer delle ore settimanali nelle strutture sanitarie' Virgilio

Asp Caltanissetta, Caltagirone riconfermato alla guida ma con il ... SeguoNews

MUSSOMELI – Si è tenuto ieri pomeriggio presso la “Sala Maiorana” in Via Cusmano l’incontro tra ASP di Caltanissetta e le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-NURSIND presenti con i loro referenti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...