Ascolti TV | Lunedì 23 Gennaio 2023 Esordio vincente per Black Out 4 | 14 mln – 21% | GF Vip 19 1% 2 | 64 mln Bene Report 1 | 9 mln – 9 4% | Boss 7 7% 1 | 4 mln

(Di martedì 24 gennaio 2023) Alessandro Preziosi inOut (foto Us Rai di Bellucci) Nella serata di ieri,23, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.32 – l’della fictionOut – Vite Sospese ha appassionato 4.137.000 spettatori pari al 21% (primo episodio: 4.366.000 – 20.3%, secondo episodio: 3.886.000 – 21.9%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.639.000 spettatori pari al 19.1% di share (Night: 1.175.000 – 30.9%, Live: 742.000 – 22.7%). Su Rai2in Incognito ha interessato 1.425.000 spettatori pari al 7.7% di share (presentazione di 11 minuti: 1.203.000 – 5.4%). Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.400.000 spettatori (7.4%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 1.909.000 ...

