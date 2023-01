Ascolti tv ieri | brutto colpo per il “GF VIP” 7 | festeggia “Blackout – Vite sospese”

... almeno per ora, i complimenti del pubblico a casa e un ottimo risultato in termini di... ma come andrà avanti adesso la situazione Coloro che hanno seguito la fictionsera hanno notato ...tv lunedì 23 gennaio 2023: il pomeriggio Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato spettatori (%); Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto spettatori (%); Rai Uno: La Vita in ...

Ascolti TV | Lunedì 23 Gennaio 2023. Esordio vincente per Black Out (4,14 mln – 21%), GF Vip 19.1% (2,64 mln). DavideMaggio.it

Ascolti tv domenica 22 gennaio 2023, Lolita Lobosco domina la prima serata La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv sabato 21 gennaio 2023: "C'è Posta per te" inarrestabile, resiste "Tali e Quali" La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv di venerdì 20 gennaio 2023: trionfo di The Voice Senior La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv sabato 21 gennaio 2023: C’è Posta per Te a 5 mln, Tali e Quali a 3,5 Tvblog

Gf Vip 7, ecco gli ascolti della ventinovesima puntata. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 23 gennaio 2023 ...