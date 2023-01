Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 23 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 24 gennaio 2023): idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. La fiction Black Out – Vite sospese vince la prima serata con un buon, mentre il GF Vip cresce leggermente rispetto alla scorsa settimana. Stabile Boss in Incognito, molto bene Report. Nel pomeriggio La Vita in Diretta ancora al top tra i contenitori, benissimo Uomini e Donne che totalizza quasi 3 milioni di spettatori.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Black Out – Vite sospese ha totalizzato 4366 spettatori, 20,32% di share, nel primo episodio e 3886 (21,87%) nel secondo; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2639 spettatori ...