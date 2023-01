Ascolti tv | ‘Blackout – Vite sospese’ su Rai1 vince prime time

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Esordionte per la fictionche ha consegnato ildi ieri sera acon 4.137.000 telespettatori e uno share del 21%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Grande Fratello Vip’ seguito da 2.639.000 telespettatori pari a uno share del 19,1%. Terzo posto per Rai3 con ‘Report’ che ha totalizzato 1.900.000 telespettatori e uno share del 9,4%. A seguire, su Rai2 ‘Boss in incognito’ ha interessato 1.425.000 telespettatori (share del 7,7%) mentre su Italia1 il film ‘Fast & Furious 7’ è stato visto da 1.400.000 telespettatori (share del 7,4%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto 752.000 telespettatori e uno share del 4,7% e su La7 il film ‘Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate’ è stato visto ...

Esordio vincente per la fiction '" Vite sospese' che ha consegnato il prime time di ieri sera a Rai1 con 4.137.000 ... Chiudono glidel prime time Nove con il film 'Ex " Amici come prima!......gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip' Esordio vincente per la fiction '-... Chiudono glidel prime time Nove con il film 'Ex - Amici come prima!', seguito da 415.000 ...

Grande Fratello Vip, Onestini contro Giulia Salemi: 'Lei è amica di Soleil' Blasting News Italia

Ascolti TV | Sabato 15 ottobre 2022. In crescita sia Tú Sí Que Vales (4 mln – 27.9%) che Ballando (3,6 mln – 2 DavideMaggio.it

Ascolti TV | Martedì 6 Dicembre 2022. In 6,5 mln per Portogallo-Svizzera (30.1%). Record Le Iene (12.77%). I r DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 13 maggio 2022. All’Isola bastano 2,3 milioni (19%) per battere The Band (2 mln – 13.3%), DavideMaggio.it