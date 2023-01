ASCOLTI TV 23 GENNAIO 2023 | 4 | 1 MLN PER IL DEBUTTO DI BLACKOUT 21% | GFVIP 19 | 1% SEMPRE COI SUOI FEDELISSIMI | REPORT 9 | 4% | BENE MATANO 22 | 2% | DIACO 6% E TRONI 25 | 1%

(Di martedì 24 gennaio 2023)TV 23· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3684 39.20 PT – 9108 40.96 24 – 3620 38.51 PT – 8193 36.84 Tg1 Rassegna Stampa + Tg1 h7 – 254 10.50 + 353 9.60Tg1 – 885 17.60Tg1 Mattina – 537 10.64UnoMattina – 885 18.02Storie Italiane – 1080 21.38Storie Italiane – 1197 19.44ÈMezzogiorno! – 1783 16.36Tg1 + Tg1 Ec. – 3533 25.39 + 2545 18.60Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1810 13.37Oggi è un Altro Giorno – 1897 16.04Paradiso delle Signore – 2052 19.94Pres. Vita in Diretta – 2153 20.43Vita in Diretta – 2754 22.18L’Eredità – 3446 22.40L’Eredità – 4787 26.10Tg1 – 5453 25.71Soliti Ignoti – 5027 22.00: Vite Sospese – 4137 21.00 (4366 20.30 + 3886 21.90)Cronache Criminali + Viva Rai2! – 931 9.08 + 246 4.90 Prima Pagina – 624 20.10Tg5 – 1191 23.60Mattino 5 ...

HBO stima inoltre che, dal debutto il 15, la premiere abbia pressoché quadruplicato il risultato della prima trasmissione, raggiungendo attualmente la cifra di 18 milioni di spettatori. Leggi ...A quel punto glipremieranno ancora la fiction e lo sforzo produttivo che è stato fatto ... 24, quando la fiction andrà allo scontro con il film Storia di una ladra di libri , in onda ...

Ascolti TV | Lunedì 23 Gennaio 2023. Esordio vincente per Black Out (4,14 mln – 21%), GF Vip 19.1% (2,64 mln). DavideMaggio.it

Ascolti del 23 gennaio: “Blackout” e il “GF Vip” Tv Sorrisi e Canzoni

Ascolti tv sabato 21 gennaio 2023: "C'è Posta per te" inarrestabile, resiste "Tali e Quali" La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv, lunedì 23 gennaio 2023: Black Out Vite sospese (21%), Grande Fratello Vip 2022 (19.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Stasera in TV: film e programmi da vedere martedì 24 gennaio Cosa guardare oggi in televisione Scopri l’offerta di Rai, Mediaset, La7 e i canali minori, con una lista dei programmi in onda in prime t ...In Italia, la serie post-apocalittica è in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio.