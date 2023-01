Arsenal | Kiwior | «Sempre sognato di giocare in Premier»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le parole di Jakubdopo il suo trasferimento ufficiale dallo Spezia all’. Tutti i dettagli sul difensore Jakubha parlato ai canali ufficiali dell’dopo l’ufficialità del suo trasferimento dallo Spezia. PAROLE – «HodiinLeague. Sapevo che non sarebbe stato facile e, se ne avessi avuto la possibilità, sapevo che avrei dovuto sfruttarla al meglio perché era uno dei miei sogni più grandi. Per me è il miglior campionato. Sono entusiasta di essere qui. E’ bello che l’si fosse interessata a me e che io possa essere qui. Sono consapevole che l’è un grande club in un grande campionato quindi non ho dovuto pensare a molto altro. Ero semplicemente ...

Calciomercato.com

Il neo difensore dell'Jakubha commentato felice il suo sbarco in Premier League: "Ho sempre sognato di giocare in Premier League. Sapevo che non sarebbe stato facile e, se ne avessi avuto la possibilità, ...Adesso è ufficiale: Jakubè un nuovo giocatore dell'. Il difensore polacco si trasferisce in Premier League dallo Spezia per un'operazione complessiva da 25 milioni di euro più bonus. UFFICIALE:E' UN ... Spezia, è fatta per Kiwior all'Arsenal: cifre e dettagli dell'affare | Primapagina | Calciomercato.com Napoli, attenzione all'ufficialità che arriva in serata. Notizia amara anche per De Laurentiis, ora rischia di crescere il rimpianto.Il regista de "Il sesto senso", "The Village", "Split" M. Night Shyamalan, torna con un nuovo film molto atteso, "Bussano alla porta", nei cinema dal 2 febbraio. Questa volta protagonisti del thriller ...