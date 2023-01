Arriva l' ok alla vendita nella Ue della farina di grillo ma attenzione a chi è allergico a crostacei | acari

Può già essere, infatti, commercializzata nell'Ue la farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico). Il 26 gennaio entrerà, poi, in vigore il regolamento che autorizza la ...La tragediadopo la tragica uccisione nel Monterey Park, a maggioranza asiatica, durante le ...ha dichiarato in una conferenza stampa che il sospettato è stato arrestato dopo essersi recato...

Covid, possibile stop al tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina Il Sole 24 ORE

Il decreto armi arriva alla Camera LA NOTIZIA

Arriva la cometa dei Neanderthal, è più debole del previsto ... Agenzia ANSA

Djokovic, polemiche per il “pizzino” attaccato alla borraccia che gli arriva dal suo box: il… Il Fatto Quotidiano

Bonus Energia e Ripresa Sicilia, l'assessore regionale Edy Tamajo arriva alla Camera di commercio AgrigentoNotizie

Le persone di tutto il mondo stanno incominciando ad accorgersi che le risorse a disposizione della Terra sono limitate. Inoltre, situazioni come la guerra in Ucraina non fanno altro che mettere ...Fra i giochi coinvolti World of Warcraft, Overwatch 2 e Diablo, i cui server sono tutti irraggiungibili dagli utenti cinesi ...