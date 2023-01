Arrestati 9 ultrà per i disordini prima di Paganese - Casertana

(Di martedì 24 gennaio 2023) Polizia e Carabinieri hanno eseguito congiuntamente l'arresto in flagranza differita di 9 persone, rispettivamente 7dellae 2 della, alcuni dei quali già in passato colpiti ...

Polizia e Carabinieri hanno eseguito congiuntamente l'arresto in flagranza differita di 9 persone, rispettivamente 7della Paganese e 2 della Casertana, alcuni dei quali già in passato colpiti da provvedimenti di DASPO. Sono gli esiti delle indagini avviate in seguito agli scontri fra opposte tifoserie ...Le accuse contro i fermati Sui nove ultraspendono diversi capi d'accusa. I reati di ... All'origine degli scontri, l'agguato teso da un gruppo di circa 350del Napoli ai romanisti in ...

