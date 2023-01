(Di martedì 24 gennaio 2023) Oggi laha dato il via libera definitivo al decreto legge Ucraina, che proroga al fino 31 dicembre 2023 la cessione da parte italiana di materiali militari al Paese impegnato nel conflitto iniziato dalla Russia. M5S E AVS CONTRARI Il testo è stato definitivamente approvato a Montecitorio con 215 voti a favore e 46 contrari (Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e il deputato Paolo Ciani del Partito democratico). Dichiarando il voto contrario del Movimento 5 Stelle, il deputato Marco Pellegrini ha definito “inaccettabile” l’aggressione russa – ma non ha mai citato il leader Vladimir Putin – e dichiarato in Aula: “Durante questo anno la strategia dell’Occidente si è focalizzata sull’invio costante die così facendo ci stiamo avvicinando pericolosamente allo scoppio di un conflitto ancor più vasto, magari con l’utilizzo di ...

Infine, è diffusa l'idea per cui: "L'Occidente non sta contribuendo alla ricerca di una soluzione pacifica del conflitto, in quanto l'invio dicomporta un'automatica escalation del ...A centro pagina spicca l'immagine di ragazzi che protestano per chiedere l'invio diall'... 'La titubanza di Scholz fa male a, all'Ue e all'industria tedesca' è il titolo. DOMANI 'Salvini usa ...

Armi a Kyiv, la Camera dà luce verde. Domani Crosetto al Copasir Formiche.net

Berlino: non ci opporremo alla Polonia se deciderà invio Leopard a Kiev - Zelensky: possiamo vincere nel 2023, riconquisteremo tutto - Zelensky: possiamo vincere nel 2023, riconquisteremo tutto RaiNews

Estonia e Lettonia, via l'ambasciatore russo. Borrell: l'UE prima per aiuti a Kiev, 50 miliardi - Ucraina, vietati ai funzionari i viaggi all'estero "non ufficiali" - Ucraina, vietati ai funzionari i viaggi all'estero "non ufficiali" RaiNews

Armi a Kiev, cosa significa per l’Italia la svolta tedesca Formiche.net

Armi a Kiev, via libera dal Senato. La Lega: rischio di guerra mondiale Corriere della Sera

Contrari M5S, Alleanza Sinistra Verdi e il deputato dem Ciani. Calovini (FdI): “Governo Meloni compatto al fianco del popolo ucraino, vittima della brutale invasione russa”. Domani il ministro della D ...L'incontro fra Stoltenberg e il ministro della Difesa Pistorius produce solo un rinnovato impegno a risolvere presto. Mentre arriva la richiesta ufficiale ...