Aprire più strade a noi poveri docenti della classe A019 Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 24 gennaio 2023) Inviata da Elga Lacagnina - Non so se questa mail sarà mai letta o la mia voce sarà solo un suono labile tra i tanti. Scrivo in merito alla miadi concorso, lo stallo lavorativo in cui mi ritrovo credo sia condiviso da migliaia di colleghi che come me attendono il ruolo o una supplenza in questache a detta di molti è “sfortunatella ”. L'articolo .