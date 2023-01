(Di martedì 24 gennaio 2023)unadell’”, e si affida alla professionalità di tre avvocatisi, Manlio Di Miceli, Anna La Corte e Angelo Malizia, scelti dal Presidente regionale, l’Avv. Giancarlo Pocorobba. “” ha sedi in tutto il territorio nazionale e regionale. I cittadinisi potranno avvalersi di una realtà organizzata e rappresentativa per ladei loro diritti. L’si rivolge a tutti coloro che si trovano ad affrontare problematiche in materia di banche, poste, assicurazioni, cartelle esattoriali, trasporti, utenze telefoniche, elettriche, ma anche che hanno dovuto sostenere disservizi ...

... il pane di, lo sfincione di Bagheria, il famoso pomodoro 'siccagno' e ancora carni e ... Villa Resuttano Terrasi si svela Stucchi, affreschi, specchiere dorate e maioliche smaltate:le sue ...Successivamente, nel secondo atto, il sipario sisu "Diane et Actéon" , con un pas de deux ... giovedì 9 marzo alle 21 al Teatro Comunale di San Gavinoe venerdì 10 marzo alle 21 al ...

Apre a Monreale la sede di “Konsumer Italia”, associazione a tutela dei consumatori filodirettomonreale.it

Neviera Sunday, l’escursione a San Martino tra natura, gusto e tradizione Monreale Press

Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club ne fa 8: adesso si può sognare Monreale News

Lo sfincione di Bagheria da MercAgricolo, la Traviata al Massimo ... PalermoToday

La Morvillo “apre le porte”: gli incontri per conoscere l’offerta formativa Monreale Press

Anche in Sardegna Poste Italiane seleziona nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del consule ...MONREALE, 24 gennaio – L’associazione dei consumatori Konsumer Italia, con sedi in tutto il territorio nazionale e regionale, apre una propria sede nella città di Monreale per consentire ai cittadini ...