Apple rilascia iOS 16 3 | tutte le novità

(Di martedì 24 gennaio 2023)hato l’aggiornamento ad iOS 16.3 e iPadOS 16.3 che introducono molte nuove funzioni, più quelle sotto il cofano di quelle evidenti agli utenti. La società di Cupertino ha potenziato la sicurezza di iOS, per la prima volta gli utenti possono utilizzare le chiavi di sicurezza fisica per l’autenticazione a due fattori (2FA) del proprio ID. Questa nuova misura, annunciata dalla società lo scorso anno, aggiunge un livello di protezione per coloro che affrontano minacce alla sicurezza: persone come celebrità, giornalisti e dipendenti del governo. iOS 16.3 in arrivo corregge diversi bugiOS 16.3 e iPadOS 1.3, leTra ledel minor update ad iOS 16.3 troviamo il supporto della chiave fisica per aiutare a prevenire le truffe di ...

Per questo,i security update anche per alcune release precedenti dei suoi OS. Così come per Safari. Di seguito, riportiamo gli update di sicurezza rilasciati dain questa più ...Arriva una serie di aggiornamenti da parte diche non soloiOS 16.3 e iPadOS 16.3 ma decide di rilasciare anche un update per i Mac con macOS Ventura 13.2 e ancora per gliWatch con watchOS 9.3. Sono tutti chiaramente ...

Apple rilascia iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 e macOS 13.2 HDblog

Apple rilascia iOS e iPadOS 16.3: la parola d'ordine è sicurezza SmartWorld

Apple rilascia ufficialmente iOS 16.3 per tutti: Un aggiornamento consigliato per tutti iSpazio

Apple rilascia iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 e macoOS Ventura 13.2. Le novità Hardware Upgrade

Apple rilascia watchOS 9.3: nuove watchface e qualche fix SmartWorld

Il visore AR/VR di Apple avrà diverse caratteristiche innovative che lo posizioneranno un gradino più in alto rispetto a molti altri prodotti della categoria. Ecco tutti gli ultimi dettagli trapelati ...Oltre a nuove funzioni e miglioramenti, gli update dei sistemi operativi di Apple includono importanti aggiornamenti per la sicurezza di iPhone, iPad e Mac ...